Spur nach Österreich zu Mord vor 33 Jahren

Kein Opfer ist je vergessen - wie in der bekannten US-Krimiserie klemmten sich auch die deutschen Cold-Case-Ermittler hinter einen „erkalteten“ ungeklärten Frauenmord. Am 25. Februar 1991 waren zumindest zwei Einbrecher über einen Lichtschacht in den Bungalow der jungen Dekorateurin Heike Kötting eingestiegen und erstachen sie.