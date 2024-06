NEOS fordern 25.000 Euro für alle 18-Jährigen

Das Geld ist als Pensionsvorsorge gedacht, darf aber in bestimmten Fällen auch vorzeitig abgehoben werden. Dazu zählen Bildung beziehungsweise Ausbildung, Unternehmensgründungen oder die Investition in ein Eigenheim. Jährlich sollen 3000 Euro steuerfrei eingezahlt werden können, sagte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz am Donnerstag.