Stichopfer musste ein zweites Mal operiert werden

Ein wenig aufatmen können nun offenbar die Angehörigen der am Donnerstag in Linz-Ebelsberg niedergestochenen Serbin. Die 22-Jährige, die von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden war, konnte am Dienstag von der Intensiv- auf die Normalstation des Kepler Uniklinikums Linz verlegt werden.