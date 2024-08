Freundin niedergestochen: „Alles war voller Blut“

Ein 25-jähriger Serbe stach am Donnerstagabend auf offener Straße in Linz-Ebelsberg mehrmals mit einem Küchenmesser auf seine Freundin ein. Die 22-Jährige konnte in ein fremdes Haus flüchten, brach dann dort schwer verletzt zusammen. Anrainer, die zu Ersthelfern wurden, schildern die dramatischen Augenblicke.