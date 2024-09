Bub (8) bei Unfall mit Hoflader schwer verletzt

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr. „Ein Hoflader mit angebautem Frontlader und Schaufel, in der sich Bauschutt befand, stand mit am Boden aufliegender, aber hochgeklappter Frontladerschaufel vor einem Wohnhaus“, heißt es seitens der Polizei.