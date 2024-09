Das Schuljahr ist neu, viele Schulen sind aber alt

„Geld wäre genug da“

Deshalb hat sie nun erneut eine Anfrage an Haberlander gestellt, um zu eruieren, ob der „Schulsanierungsrückstau“ mittlerweile abgebaut werden konnte. Es wäre gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um Geld für Schulsanierungen in die Hand zu nehmen, meint Margreiter. Denn zum einen sei die Auftragslage in der Baubranche seit Monaten angespannt, zum anderen weise das Land einen positiven Transfersaldo von rund 425 Millionen Euro auf. „Geld wäre also genug da“, schlussfolgert Margreiter.