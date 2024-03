Geld für Schulen statt für Sanierung von Ämtern

300 Millionen Euro für 143 Schulprojekte im Land

Lindner zur „Krone“: „Seit der Landtagswahl wurden enorme Beiträge in Baumaßnahmen und Sanierungen investiert, deren Notwendigkeit sich nicht immer erschließt, wenn gleichzeitig etliche alte Schulen saniert werden müssten.“ Laut einer Anfragebeantwortung der zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) von Oktober 2023 seien 143 Schulbauprojekte offen bzw. vorgemerkt – etwa in Aurach, Eferding oder in Kirchschlag und in Neumarkt. Allein für diese 143 Projekte ist ein Finanzierungsvolumen von knapp 300 Millionen € angegeben.