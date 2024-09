Russland tötet Dutzende Ukrainer in Poltawa

Russland hat jüngst die Luftangriffe auf die Ukraine intensiviert. Im Osten der Ukraine rücken Putins Truppen zudem in einer hohen Geschwindigkeit vor. Auf eigenem Boden hat die ukrainische Armee große Mühe, die russische Armee zurückzuschlagen. In diesem Jahr waren die Geländegewinne der Ukraine nur an acht Tagen größer als ihre Gebietsverluste – und auch an diesen Tagen waren ihre Gebietsgewinne laut ISW-Daten minimal.