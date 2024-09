Zwei Milliarden für unsere Verteidigung

Neue Transportmaschinen, neue Black Hawks, neue Jets. In den Fliegerhorst in Hörsching soll in den kommenden acht Jahren viel Geld fließen. Inklusive Investitionen in neue, breitere Startbahnen, neue Hangars, Simulatoren oder Werkstätten kostet das Projekt 2032+ bis zu zwei Milliarden Euro. Bei den Jets handelt es sich um sogenannte Jet-Trainer. Das sind kleinere Trainingsjets für Kampffliegerpiloten, die damit ihre Ausbildung wieder in Österreich absolvieren können. Unsere Luftraum-Überwachung und -Verteidigung lässt sich das Österreichische Bundesheer viel kosten.