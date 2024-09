„Natürlich bin ich nicht von allem begeistert“

Können Sie ein Beispiel nennen?

Im Burgenland war der Mindestlohn großes Thema. Wenn ich dieses Thema ernsthaft angehe und möchte, dass jeder mit einem 40-Stunden-Job gut über die Runden kommt, kann ich nicht täglich einfach nur am Landhausportier vorbeigehen, der 1300 Euro netto verdient. Deswegen wurde der Mindestlohn auf 2270 Euro netto angehoben. Die Hofräte waren nicht begeistert, aber die Finanzierung geht sich in der Landesverwaltung ebenso aus wie in der Wirtschaft. Der Portier, die Reinigungskraft und alle anderen bekommen jetzt 2270 Euro netto. Das ist in Zeiten wie diesen die richtige Antwort. Ich muss nicht ständig irgendwelche Förderungen ausschütten, sondern die Menschen so wertschätzen, dass sie von dem leben können, was sie verdienen. Das ist für mich auch das Rezept, Wahlen zu gewinnen.

Mario Leiter: Diese Erfahrung habe ich als Vizebürgermeister in Bludenz auch gemacht. Man muss authentisch sein und das, was man verspricht, auch halten. Genau das will die Vorarlberger SPÖ im Bereich leistbares Wohnen. Wir haben fertige Konzepte und Anknüpfungspunkte, um die Menschen aus der Mittelschicht zu erreichen. Besonders ärgerlich ist, dass in Vorarlberg die Grenze bei der Vergabe gemeinnütziger Wohnungen trotz Teuerung nicht angehoben wurde. Diese liegt nach wie vor bei 4200 Euro Haushaltseinkommen für zwei Erwachsene. Wer darüber liegt, bekommt keine gemeinnützige Wohnung. Und aufgrund der KIM-Verordnung gibt es keinen Kredit, um den Kauf einer Wohnung zu finanzieren. Am Ende bleibt diesen Menschen nicht anderes übrig, als eine teure Mietwohnung zu nehmen. Zum Vergleich: In Tirol liegt die Grenze bei 6000 Euro, Wien 7100 Euro.