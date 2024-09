5,85 Milliarden Euro für neue Spieler im Sommer

Im internationalen Fußball sind in diesem Sommer bisher umgerechnet rund 5,85 Milliarden Euro für Spielertransfers geflossen. Das gab der Weltverband FIFA in seiner „International Transfer Snapshot“ genannten Analyse für etwa 11.000 Transfers in der Zeit vom 1. Juni bis 2. September bekannt. Höher waren die Transferausgaben für Profifußballer bisher nur im vergangenen Jahr (6,72 Milliarden), als die saudi-arabische Liga mit ihren Großinvestitionen begann.