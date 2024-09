Sommer ohne Ende | Heißer Polit-Herbst

Sommer ohne Ende. Wenn in Österreichs Osten wie gestern die Schule beginnt, wenn der September angebrochen, wenn das letzte ORF-Sommergespräch über die Bühne gegangen ist – dann geht in Österreich der Sommer zu Ende. Doch solche vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten geraten angesichts des fortschreitenden Klimawandels auch immer mehr ins Wanken. Hatte die kühl-feuchte Witterung am Traunsee in der Vorwoche noch SPÖ-Chef Andreas Babler mit Interviewer Martin Thür von der Terrasse ins Lokalinnere vertrieben, so konnte VP-Bundeskanzler Karl Nehammer gestern an einem für Anfang September im Salzkammergut ungewöhnlich lauen Abend am Traunseeufer Platz nehmen. Ein Sommer ohne Ende. Da steigerten sich Interviewer und Kanzler rasch in ein hitziges Gespräch – wenn ich mich nicht getäuscht habe, schien der Kanzler, aber offensichtlich auch der ORF-Journalist, sogar ins Schwitzen zu geraten.