Ein Zungenbrecher macht Rekordmeister Höller heiß

Zuletzt hat Rallycross-Legende Höller in der heimischen Staatsmeisterschaft wichtige Punkte liegen gelassen, weil er in einige Kollisionen verwickelt war. In der Wachau möchte der Schnauzbartträger, der über 30 Meistertitel holte, damit aufräumen – und mit seinem Ford Focus abräumen. In der „Königsklasse“ sind mit Gerald Eder (Škoda Fabia) und Rene Derfler (Mitsubishi Evo) allerdings auch zwei Melker Lokalmatadore am Start, die er nicht aus den Augen lassen darf.