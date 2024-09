Gipfelbuch mit persönlichen Einträgen gestohlen

Alter Brauch

Die Gipfelbücher sind um 1850 entstanden und wahrscheinlich aus den Gästebüchern hervorgegangen, wie es sie zum Beispiel an Wallfahrtsorten gibt. Manche sehen darin überdies eine wichtige Informationsquelle, wenn Menschen in den Bergen vermisst werden. Dass sie verschwinden oder zerstört werden, kommt leider immer wieder vor. So wurde das Gipfelbuch am Ameisstein vor rund zwei Jahren zerrissen. Am deutschen Hewen fanden Wanderer erst diese Woche die verkohlten Reste der beschriebenen Seiten in einer Grillstelle.