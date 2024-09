Aus Trauer genäht, um weiterzuleben

Wenn Lucia, die ich in ihrem Atelier in Bregenz zum Gespräch treffe, erzählt, macht sie lange Pausen, nimmt sich Zeit zum Nachdenken. Sie ist nicht jemand, der auf eine Frage sofort die Antwort hat. Als ich von ihr wissen will, was der Auslöser ihrer damaligen und bis heute aufrecht geblieben Hilfsaktion war, überlegt sie wieder lange. „Der Auslöser waren meine drei Buben, die damals sechs, acht und zehn Jahre alt waren. Im Radio hörten sie, dass die Großquartiere in Vorarlberg überfüllt seien und man dringend private Unterkünfte für die bosnischen Flüchtlinge suche. Sie wollten unbedingt jemanden bei uns zuhause aufnehmen. Aber da wir ein winzig kleines Holzhaus hatten, habe ich mich nicht drüber getraut. Ich sagte, dass es einfach nicht geht. Trotzdem hat es an mir genagt, und ich habe überlegt: Was könnte ich, mit dem, was ich kann, persönlich beitragen? Über eine Initiative der Berufsvereinigung der bildenden Künstlerinnen und Künstler bin ich dann in die ’Galina’ gekommen. Eigentlich mit nichts in der Hand. Ich hatte nur eine vage Vorstellung, habe einen Quilt mitgebracht.