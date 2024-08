Wie der Übergang von den Ferien zur Schule gelingt

Wer Druck aus dem Schulstart am Montag nehmen will, sollte schon am Wochenende damit beginnen, raten die Experten von „Rat auf Draht“ zum Ferienende. Wichtig ist etwa, den Schlafrhythmus wieder an das Weckerläuten von Schultagen anzupassen. Wer am Samstag und Sonntag früher aufsteht, hat am Montag keine übernachtigen Kinder.