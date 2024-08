Millionenpaket soll Wiens Lehrer entlasten

Die entscheidende Frage, wie viele Lehrer zum Schulstart am 2. September tatsächlich in Wiens Klassen stehen werden, soll erst kurz davor beantwortet werden. Die Zahlen würden sich nach wie vor täglich ändern, heißt es. Überraschende Karenz-Anträge seien ebenso dabei wie Lehrer, die in anderen Bundesländern arbeiten wollten, aber nun doch lieber in Wien bleiben. Wiederkehrs Büro will „bis zum letzten Ferientag daran arbeiten, für jede Klasse die beste Besetzung zu finden“.