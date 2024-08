Wien hat 137 Schulklassen mehr als vor einem Jahr

Hoffen, „dass in jeder Klasse ein Lehrer steht“

Die Bildungsdirektion verspricht allerdings, dass vor allem in Wiens prekärem Pflichtschulbereich heuer netto fast 800 Lehrkräfte mehr zur Verfügung stehen als vor einem Jahr. Wiens Interims-Bildungsdirektor Arno Langmaier versprach, dass nun wieder jede Klasse eine klassenführende Lehrkraft haben werde, schränkte dann aber ein, er „gehe davon aus, dass am Montag in jeder Klasse ein Lehrer steht.“