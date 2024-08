Auto landet während Schäferstündchen in Fluss

Bei Liebesspiel an Schaltknüppel angekommen

Dabei dürfte es reichlich wild zugegangen sein – denn während des Liebesspiels kam einer der beiden am Schaltknüppel des Wagens an. Der Range Rover setzte sich in Bewegung und rollte über die Uferkante – wenige Augenblicke später versank der Pkw im Wasser.