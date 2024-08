Millionen toter Fische in griechischer Hafenstadt

Alleine am Dienstag wurden 57 Tonnen toter Fische von Stränden in der Nähe der Stadt, die rund 170 Kilometer nördlich von Athen liegt, beseitigt. Es ist nach den katastrophalen Überschwemmungen in der Region Thessalien im vergangenen Jahr die zweite Umweltkatastrophe, die den Hafen von Volos trifft.