137 Klassen mehr als im letzten Schuljahr

Bei fixen Versprechungen für das neue Schuljahr legt sich das Rathaus die Latte inzwischen niedrig. Als „gute Nachricht“ wurde vor dem Schulstart verkündet, dass „jeder Schüler ab dem ersten Schultag Unterricht bekommen wird“. 137 neue Schulklassen, davon 45 in Containern, und 1600 neu eingestellte Lehrkräfte sollen den steten Zustrom an immer neuen Kindern ins Schulsystem bewältigen. Ein Lehrergewerkshafter ist da weniger optimistisch gestimmt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.