Die Dürre setzt der Landwirtschaft arg zu

Enorme Auswirkungen auf Quantität, Qualität, Preis

Freilich haben die ausbleibenden Niederschläge enorme Auswirkungen auf die Landwirtschaft – davon kann sich jeder ein Bild machen, der an verdörrten Kukuruz-, Soja- und Sonnenblumenfeldern vorbeifährt. „Selbst wenn es jetzt regnen würde, nützt das nichts mehr“, sagt Wolf Reheis, Abteilungsleiter für Pflanzenbau in der Landwirtschaftskammer Burgenland. Alfred Brasch, LK-Bezirksreferent Neusiedl am See, ergänzt: „Heuer werden, bedingt durch Trockenheit, die Maispflanzen notreif. Weil kein Zuwachs stattfindet und um zu retten, was zu retten ist, dreschen die Bauern bereits – um Wochen früher als üblich.“