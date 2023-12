ÖSV-Dame steht vor „Mondlandung“ in Val d‘Isère

Erster Einsatz in Val d‘Isère

Was die eigenen Erwartungen angeht, tappt die Head-Pilotin noch etwas im Dunkeln. „Ich bin im Sommer in Argentinien vier und zuletzt in Copper zwei Tage Super-G gefahren. Wie ich da im Vergleich mit anderen ausschaue, das weiß ich nicht“, sagt Lisi. „Ich war auch noch nie in Val d’Isère. Irgendwie ist vieles ungewiss, fühlt sich ein bisschen nach einer Mondlandung an. Auf die ich mich aber schon sehr freue!“