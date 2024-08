„Ich denke, dass man es besser machen könnte“

Zwei Hausärzte gehen in Pension

Ab dem kommenden Sommer ordinieren drei erfahrene Mediziner, die bereits das Ennser Ärztezentrum erfolgreich aufgebaut haben, sowie zwei Jungärzte in einem temporären Container-Zentrum inklusive Radiologie und Apotheke – ein wichtiges Projekt für den Linzer Süden. Dennoch warnte VP-Klubobfrau Michaela Sommer Ende Juli davor, sich damit zufriedenzugeben: „Zwei verdiente Hausärzte stehen in Pichling kurz vor der Pension, wir brauchen auch hier ein Primärversorgungszentrum.“ Sie hörte sich daraufhin um und bat interessierte Mediziner, sich bei ihr zu melden.