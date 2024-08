Lieferdienst bringt künftig auch Essen für Tiere

Fast jeder 2. Österreicher bestellt einmal im Monat Essen

„In der Mitte der Gesellschaft angekommen“ sei das Steckenpferd des Unternehmens, die Essenszustellung. Laut einer von Foodora in Auftrag gegebenen Befragung bestellen 44,2 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher mindestens einmal im Monat eine Mahlzeit per Lieferservice. Fast genauso groß ist der Anteil jener, die damit noch nicht warm geworden sind: 19 Prozent gaben an, seltener als quartalsweise zu bestellen und zusätzliche 21,6 Prozent, dass sie „nie“ Essen liefern lassen. Den Gang zum Supermarkt ersparen sich laut der Umfrage 23,2 Prozent mindestens einmal im Monat, indem sie Lebensmittel nach Hause bestellen.