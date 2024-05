Foodora schließt Zustelllager und baut 128 Jobs ab

Der Essenslieferant Foodora baut in Österreich fast 130 Stellen ab. Beim Frühwarnsystem des AMS seien 128 Mitarbeiter „zur einvernehmlichen Auflösung der Arbeitsverhältnisse“ angemeldet worden, teilte die Delivery-Hero-Tochter am Montag mit. Die sieben eigenen Zustelllager für Lebensmittel in Wien, Linz und Graz werden geschlossen und der Kundenservice ausgelagert.