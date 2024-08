IAEA-Chef: Kämpfe nahe AKW Kursk „extrem ernst“

Atomkraftwerke dürften nicht als Kriegsziel genutzt werden, sagte der IAEA-Chef. Russische Behörden hatten nach der ukrainischen Offensive am 6. August im Gebiet Kursk berichtet, dass Trümmer einer abgeschossenen Rakete auf das AKW-Gelände gestürzt seien. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte den ukrainischen Truppen auch bereits vorgeworfen, am 22. August versucht zu haben, das AKW in der Stadt Kurtschatow anzugreifen.