Kiew: Russen plündern Landsleute in Kursk aus

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine gab es immer wieder Berichte von Plünderungen, die russischen Soldaten vorgeworfen wurden. Nun machen Armeeangehörige offenbar auch nicht vor dem Besitz ihrer Landsleute Halt: Videos in sozialen Medien zeigen russische Soldaten, die Geschäfte und Privathäuser in evakuierten Gebieten in Kursk leerräumen.