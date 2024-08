Wahl-Moral | Kickl und Merkel

Kickl und Merkel. Apropos Moral, Wahlmoral. Da hat natürlich auch die FPÖ so manches zu bieten. „Dieses Land braucht in der Orientierung eine Kehrtwende.“ In den vergangenen Jahren seien viele Entscheidungen über den Kopf der Bevölkerung hinweg getroffen worden, sagt FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl im krone.tv-Sommergespräch. Und er spielt in Sachen Bewältigung der Flüchtlingskrise auch auf das legendäre Zitat der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Kickl: „Die Wahrheit ist: Seit die deutsche Kanzlerin Angela Merkel 2015 gesagt hat: ,Wir schaffen das´, schaffen wir eigentlich gar nichts mehr.“ Um polemisch hinzuzufügen: „Außer wir wollen uns abschaffen. Wenn das gewollt war, dann ist es gelungen. Deswegen braucht es eine Kurskorrektur.“ Ob das nun moralisch ist oder nicht: Damit wird er garantiert viele Österreicher ansprechen.