Attacke! Sturm auf die Wikinger-Festung

Saisonübergreifend bekam Ried in den letzten 13 Spielen nur ein Gegentor, in der laufenden Spielzeit noch gar keins. Das letzte Mal zappelte der Ball am 5. Mai im Ried-Netz, seit 873 Pflichtspielminuten hält die Null! Imposante Zahlen vor dem Duell beim Tabellenführer der 2. Liga, wo es für die Gegner seit jeher schwer ist zu bestehen. Das weiß auch Andreas Schicker. Sturms Sportchef absolvierte in seiner Profi-Karriere 136 Partien für die Innviertler.