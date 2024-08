Deutsche Jungwähler haben vor Grünen Angst

„Das sind mittlerweile richtige Ängste von den Jungen vor Parteien. Und das geht eben nicht nur Richtung AfD, sondern auch in andere Richtungen“, sagte Maas weiter. In direkten Gesprächen mit Jugendlichen werde etwa oft auf Videos auf Social Media verwiesen, die zeigen sollten, wie gefährlich die Grünen angeblich seien. In der Umfrage gaben je nach Region 25 bis 30 Prozent der Befragten an, dass ihnen die Grünen Angst machen würden.