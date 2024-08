Beim LASK saß bereits „Einflüsterer“ auf der Bank

Gesprächspartner am Flughafen

Am Donnerstag wartet bereits die nächste Nagelprobe, geht’s im Play-off-Rückspiel in Bukarest um die Europa League. „Was ich versprechen werde, dass ich nicht aufhören werde, mich mit meinen Burschen so gut wie möglich vorzubereiten und zu arbeiten“, versucht sich Darazs in Überzeugungsarbeit. Was aktuell noch dafür spricht, dass der 46-Jährige mit in den Flieger nach Rumänien steigen wird? Zumindest wurde er vom LASK als offizieller Gesprächspartner bei der Pressekonferenz am Mittwoch am Flughafen Hörsching angegeben.