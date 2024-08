König Harald verweigert Fotos mit Prinzessin!

Hochzeit in Geiranger

Die Hochzeit, die am 31. August stattfindet, ist die erste königliche Hochzeit in Norwegen seit über zwei Jahrzehnten. Sie findet in einem Luxusresort in Geiranger statt. Offenbar um dort nicht vor die Kamera von Netflix zu geraten, hat das norwegische Königshaus am Montag in einer Presseaussendung erklärt, dass das königliche Schiff Norwegen als Unterkunft genutzt wird.