Fußgängerin am Schutzweg überfahren und getötet

Eine 70-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Sonntag gegen 14.35 Uhr mit ihrem Pkw im Linzer Stadtgebiet auf der Florianer Straße stadteinwärts. Nachdem sie an der Kreuzung mit der Wiener Straße angehalten hatte, lenkte sie ihr Fahrzeug nach links in die Wiener Straße und kollidierte mit einer 80-jährigen Linzerin, die gerade den dortigen Schutzweg benützte.



Reanimation blieb erfolglos

Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Eine Reanimation durch den Notarzt blieb leider erfolglos.