„Steinzeit-Pakt“: Sorge um raschen Mercosur-Deal

Deutschland möchte „Spielregeln“ ändern

Die beiden Teile wurden auf Basis eines gemeinsamen Verhandlungsmandats, das die EU-Mitgliedstaaten Kommission erteilt haben, verhandelt. Die beiden Teile waren also immer als ein gemeinsames Paket gedacht und verweisen auch an vielen Stellen aufeinander. Da der politische Teil nationale Kompetenzen berührt, muss über das gesamte Abkommen einstimmig entschieden werden. Der abgesplitterte Handelsteil alleine wäre jedoch EU-Kompetenz. Damit würde eine Mehrheit für den Beschluss ausreichen. Um den Handelspakt durchzupeitschen, möchte Deutschland also die Spielregeln ändern und das EU-Mercosur-Abkommen aufteilen. Der Handelsteil könnte dann mit Mehrheit gegen den Willen Österreichs beschlossen werden und in Kraft treten. Damit würde die europäische Industrie ungeniert mehr Autos und Pestizide in Südamerika verkaufen, die südamerikanische Agrarindustrie mehr Agrargüter wie Fleisch, Zucker und Ethanol in Europa – mit all den daraus resultierenden katastrophalen Auswirkungen für den Regenwald und die heimischen Bergbauern.