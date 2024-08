„Ich habe nichts mehr gegessen, nur noch gesoffen“

48 Jahre ist es her, dass Wolfgang Möslacher sein erstes Bier getrunken hat. „Eierbier. Also Bier mit zwei rohen Eiern und Zucker versprudelt.“ Da war er gerade neun Jahre alt. „Das haben die Kleinen bekommen, damit sie ruhig bleiben“, erinnert er sich und man sieht ihm an, dass es eine schmerzhafte Erinnerung ist.