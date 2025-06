Radfahrer (11) von Auto touchiert und verletzt

Lenker hantierte an Klimaanlage

Der Autofahrer dürfte in diesem Moment offenbar abgelenkt gewesen sein, da er an seiner Klimaanlage hantierte. Er bemerkte den querenden Radfahrer zu spät, konnte eine Kollision jedoch trotz eines Ausweichversuchs nicht mehr verhindern. Der Pkw touchierte das Hinterrad des Fahrrads.