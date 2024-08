Durch Wien gerast: Lenker muss zwei Jahre in Haft

Mehrere Fußgänger gefährdet

Der 23-Jährige, der seit geraumer Zeit keinen Führerschein besitzt, saß am Steuer des Autos seines Freundes. Als die beiden von Polizisten aufgehalten wurden, geriet der Mann in Panik – und drückte aufs Gas. Mehrfach überfuhr er rote Ampeln, Fußgänger auf Zebrastreifen mussten auf die Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Teilweise geriet der Pkw-Lenker mit dem Fahrzeug auch in den Gegenverkehr.