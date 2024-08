Nestle-Chef Mark Schneider tritt zurück

Freixe leitet bisher das Lateinamerikageschäft. 2025 soll er auch in den Nestle-Verwaltungsrat gewählt werden. „Er hat bewiesen, dass er in der Lage ist, unter schwierigen Marktbedingungen Ergebnisse zu liefern“, sagte Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke in einer Mitteilung am Donnerstag.