Ex-Nestlé-Chef: „Gehen zu sorglos mit Wasser um“

Krone: Herr Brabeck-Letmathe, Sie haben sich 2017 bei Nestlé als Präsident zurückgezogen. Von Ruhestand kann bei ihren Aktivitäten aber keine Rede sein. War das so geplant?

Brabeck-Letmathe: Das war schon so vorgesehen. Es gibt ja nix Schlimmeres, als wenn du nach deinem letzten Tag nichts machst und zu Hause im Kreis herumgehst. Ich komme gerade aus New York und in ein paar Tagen geht es nach Genf zur Uhrenmesse.