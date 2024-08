Das sagt Naschenweng zu Heirat mit Gabalier

Am 21. September startet Melissa Naschenweng in Deutschland ihre Bergbauernbuam-Tour. Im Jänner kommt ihr neues Album „Alpenbarbie“, und schon davor erscheint ihre neue Single „Der Michl mit der Sichl“, wofür das Video am Donnerstag in Ellmau in Tirol gedreht wurde – und die „Krone“ spielte Mäuschen.