Tornado fegt über Badestrand in Italien hinweg

Weniger tragisch verlief jedenfalls der Vorfall in Basilicata – glücklicherweise gab es keine Meldungen von Verletzten. Nur kurz nachdem die Windhose an Land aufschlug, löste sie sich wieder auf. Auch aus anderen Regionen in Süditalien wurden jedoch Videos in sozialen Medien geteilt, die imposante Wasserhosen zeigen.