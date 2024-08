Keine Chance! Ire rast bei Kult-Rennen in den Tod

Tragischer Todesfall auf dem Snaefell Mountain Course auf der Isle of Man: Die wohl gefährlichste Motorrad-Rennstrecke der Welt hat einmal mehr ein Menschenleben gefordert! Louis O’Regan, der mit seinen 43 Jahren als sehr erfahrener Fahrer galt, verunglückte im Qualifying für den Manx Grand Prix tödlich, zerschellte regelrecht am Wegpunkt Kate’s Cottage. Für den Iren kam jede Hilfe zu spät – was ihn zum 270. (!) Todesopfer des Kurses macht …