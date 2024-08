Wo Kärntens Frauen seit 40 Jahren Schutz finden

Neun bis zehn Betten sind allein in Klagenfurt immer besetzt

2500 Frauen und noch mehr Kinder haben in den vergangenen 40 Jahren im Frauenhaus in Klagenfurt, dessen Adresse aus Sicherheitsgründen streng geheim gehalten wird, Schutz gesucht und gefunden. Manche bleiben für 14 Tage, andere Monate, bis zu einem Jahr. Der Weg weg von der Gewalt ist hart. „Die Frauen leiden vor allem unter Angst, sind dadurch oft psychisch krank,“ erzählt Obfrau Augustine Gasser. Dazu kommt die Sorge um die Zukunft, die finanziell oft kaum zu stemmen ist. Auch weil günstiger, leistbarer Wohnraum viel zu wenig vorhanden ist, wie Stellvertreterin Julia Löschnig anmerkt. Von den zwölf Betten in Klagenfurt sind neun bis zehn immer besetzt, es kümmern sich Mitarbeiterinnen rund um die Uhr um die Klientinnen. Und der Bedarf scheint sogar zu steigen. Auch bei „High risk“-Fällen. Also dann, wenn die Bedrohungslage sehr hoch ist; wenn etwa ganze Familienverbände für das Opfer eine Gefahr darstellen und es im Notfall sogar in andere Bundesländer gebracht werden muss. „Wobei Gewalt sich durch jede Nationalität und soziale Schicht zieht“, wie Finanzreferentin Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer betont. „Aber jede Geschichte ist einzigartig“, erzählt die Obfrau-Stellvertreterin, Pfarrerin Lydia Burchhardt.