„Das öffnet zweigleisigem Ausbau Tür und Tor“

„Zwei Haltestellen völlig ausreichend“

Geht es nach dem Sozialdemokraten, könnte der Bahnsteig am Hafen auch ganz verschwinden, schließlich gebe es mit jener in Riedenburg und dem Hauptbahnhof noch zwei weitere Haltestellen in der Landeshauptstadt. „Der Bahnhof ist gerade einmal 300 Meter vom Hafen entfernt. So dicht beieinander sind U-Bahnhaltestellen in Wien auch nicht“, wettert Ritsch. Am meisten genutzt werde der Stopp von den Schülern der HTL – und denen sei durchaus zumutbar, die 300 Meter mehr zu gehen. „Mein Schulweg war weiter“, ergänzt der Bürgermeister.