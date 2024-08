Kommt neuer Linz-Goalie von Manchester United?

Nach einem physisch starken und damit großgewachsenen Schlussmann hielt man die letzten Tage Ausschau, nun soll Blau-Weiß Linz den Nachfolger von Nicolas Schmid in England gefunden haben. Der 20-jährige Tscheche Radek Vitek steht offenbar vor einer Leihe in die Stahlstadt, wie auch schon Transfer-Insider in Sozialen Medien berichten.