Voestalpine baut US-Werk um 70 Millionen Euro aus

Mehr als 270 Millionen Euro hat die voestalpine schon in Linz und Donawitz in den Aufbau der grünen Stahlproduktion investiert, derzeit wird in Oberösterreich ein Hochofen um 30 Millionen Euro repariert. Und nun gibt der Stahlkonzern auch in den USA gewaltige Summen aus. Ein Werk wird nun ausgebaut.