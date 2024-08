Wie unseriöse Verkäufer Kunden den Schlaf rauben

Gewinne als Lockmittel

Sehr oft werden dabei ein Glücksrad oder eine Tombola angeboten und Gewinne in Aussicht gestellt. Doch diese Treffer halten nicht immer, was sie versprechen. Laut der Servicestelle für Konsumentenschutz des Landes liegen zahlreiche Beschwerden über unseriöse Verkaufspraktiken vor. So wird etwa Kunden einige Tage später telefonisch mitgeteilt, dass sie gewonnen hätten, z.B. einen Polster. Für die Gewinnübergabe wird ein Termin in der Wohnung des Kunden oder in einem Verkaufslokal vereinbart.