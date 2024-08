Jugendliche zielten mit Waffe aus Fenster von Haus

Zu einem großen Polizeieinsatz war es am Samstagabend im Stadtgebiet von Wels gekommen. Ein anonymer Anzeiger hatte per E-Mail ein Foto an die Polizeiinspektion Dragonerstraße geschickt. Darauf war zu sehen, wie eine Person mit einer Waffe aus einem Fenster eines Mehrparteienhauses zielte. Ein Großeinsatz war die Folge.