Philippinische Pflegekräfte schnuppern Praxisluft

Auch die Ausbildungsoffensive durch das Anstellungsmodell trägt Früchte. Die Klassen der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Oberwart und Eisenstadt sind so voll wie nie zu vor. „Damit sei man bei der Absicherung der Pflege europaweiter Vorreiter“, so Soziallandesrat Leonhard Schneemann. Was Pflege und Betreuung betrifft, sei man derzeit generell gut aufgestellt, ein Pflegenotstand herrsche nicht, die Pflegestellen in den Kliniken der Gesundheit Burgenland seien nahezu voll besetzt, betont auch Franz Öller, kaufmännischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland.